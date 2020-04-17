89 حالة وفاة بايران جراء كورونا

2020/04/17 | 13:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت ‏إيران، عن تسجيل 89 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4958.كذلك اعلنت ايران تسجّل 1499 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 79494.

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