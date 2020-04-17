النجف تزف شفاء 21 مصاباً بفيروس كورونا

2020/04/17 | 13:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة النجف، عن تعافي 21 مصاباً بفيروس كورونا.وذكرت في بيان، ان المصابين غادروا اليوم مستشفى الحكيم العام بعد تماثلهم للشفاء التام.وبذلك ترتفع حالات التعافي من الفيروس في النجف الى 194، بعد ان سجلت 261 إصابة بينهما 5 وفيات.

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