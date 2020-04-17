الأعرجي بشأن مهمة الكاظمي: بعض الأطراف تحاول وضع ’’العصيّ’’ في العجلة

2020/04/17 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الجمعة (17 نيسان 2020)، أن بعض الأطراف تحاول وضع ما أسماها بـ "العصّي" في العجلة، بشأن تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، بحسب تعبيره.

وقال الأعرجي في تغريدة على منصة "تويتر"، إنه "إذا كان الكاظمي مرشحاً من الكتلة الأكثر عددًا كما يدّعون، فعلى مكونات هذه الكتلة أن تقف معه من أجل إنجاح مهمته، لأن ذلك من مسؤولياتها".وأكد قائلاً: "لا أن تُحاول بعض أطرافها وضع العصيّ في العجَلة بهدف تحقيق مصالح خاصة".

وكان رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، قد أعلن، أول أمس الاربعاء، إكمال كابينته الوزارية والدخول بمرحلة التفاوض عليها.

وقال الكاظمي، في مقابلة صحفية، نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، إن "أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة".

ودعا "الكتل السياسية إلى التعاون لعبور الأزمة الحالية طالما أن حكومتي لها هدف محدد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة، بالإضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة التي لم تكن متوقعة حتى قبل شهرين وهي فيروس كورونا، وما بات يشكله من تهديد حقيقي لكل شعوب العالم، والأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط، وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة".

وفي يوم الخميس (09 نيسان 2020)، كلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يفصح عنها.

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات، في يونيو/ حزيران 2016، خلال فترة تولي رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، رئاسة الحكومة.

بغداد اليوم- خاص

توقع النائب جمال كوجر، الجمعة (17 نيسان 2020)، اعلان رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، اسماء كابينته الوزارية نهاية الاسبوع القادم.

وقال كوجر، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف، انجز كابينته بوقت مبكر، وا

بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو في خلية الأزمة الحكومية، الجمعة (17 نيسان 2020)، شرطاً لإعادة حركة الطيران بين العراق والعالم، فيما أشار إلى أن الأمر متعلق بالموقف الوبائي للدول.

وقال عضو الخلية، مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض عبد ا

بغداد اليوم-كردستان

أصدر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الجمعة (17 نيسان 2020)، توضيحاً بشأن التوترات التي حصلت في منطقة "زيني ورتي"، فيما أكد أن أية قوة لم يتم تثبيتها في المنطقة، عدا قوات البيشمركة.

وقال بارزاني في بيان تل

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