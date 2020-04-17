إيران تعلن انخفاضاً جديداً بحالات الوفيات بكورونا وتسجل 89 وفاة جديدة

2020/04/17 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل انخفاضاً جديداً بحالات الوفيات بفيروس كورونا في البلاد...





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