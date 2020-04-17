عرض رسالة مكتوبة بخط يد الأميرة الراحلة ديانا للبيع في مزاد علني

2020/04/17 | 13:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عرضت رسالة شكر كانت كتبتها الأميرة ديانا، لرقيب شرطة في 1989 في مزاد علني.و في رسالة صادرة من القلب، تشكر الأميرة ديانا رقيب الشرطة لتنظيمه عرض للدراجات النارية في حفل عيد ميلاد الأمير ويليام السابع.الرسالة مكتوبة ومختومة على الورق الرسمي لقصر باكينغهام الملكي، ويعود تاريخها إلى 21 يوليو 1989، وقد تم […]

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