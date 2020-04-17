2020/04/17 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصيف: شركات الهاتف النقال التي أثقلت كاهل المواطن بأجور تعد الأغلى مقارنة بخدمات أكثر تطوراً في دول المنطقة يجب أن تسهم بتقليل آثار الأزمة المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/17 | 13:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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