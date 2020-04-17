شركة ادوية سامراء تعلن تنصيب أجهزة تعقيم وتعفير للموظفين للوقاية من كورونا

2020/04/17 | 13:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء، عن وصول اجهزة تعقيم وتعفير للموظفين، تبرع بها مكتب الاكليل الفضي لغرض تنصيبها عند مدخل الشركة لوقاية المنتسبين من فيروس كورونا (كوفيد-19).وذكر المكتب الإعلامي للشركة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، بان “الاجهزة ستكون جاهزة للعمل الأسبوع القادم”.واضاف البيان، بان “اجهزة التعفير هي […]

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