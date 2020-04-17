السلبيات الناجمة عن التغيير الجذري في 14 تموز: - عقيل الناصري

2020/04/17 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري -{ أعلم أن كمال الوجود وجود النقص فيه، إذ لو لم يكن، لكان كمال الوجود ناقصاً بعدم النقص فيه}.



ابن عربي وبالإضافة إلى ذلك ومن الناحية الموضوعية فكل ظاهرة تحمل في ماهياتها الجوانب الإيجابية والسلبية في الوقت نفسه، وطالما أن : { التأريخ يتمحور بتأرجحه بين خطوة للأمام وخطورة للوراء، وبين خلق ممكنات مرغوبة وبين وأدها في أية لحظة }.



وتأسيساً على ذ......

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