الحشد الشعبي ينهي عمليات أبطال النصر في جزيرة الانبار بتحقيق الأهداف المرسومة

2020/04/17 | 13:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، عمليات ابطال النصر لملاحقة فلول داعش في جزيرة الانبار بتحقيق أهدافها المرسومة.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان ” قوات اللواء السابع والعشرين للمهمات الخاصة انهت صفحة عمليات ابطال النصر بتحقيق الأهداف المرسومة في جزيرة الانبار “، لافتا الى ان “القوات وصلت الى خط اللاين وانجزت الخطط

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