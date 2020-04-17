صحة النجف تعلن ٢١ حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

2020/04/17 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن دائرة صحة النجف، الجمعة، عن 21 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا بالمحافظة.وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه تم “مغادرة ٢١ مصابا بفيروس كورونا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء”.

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