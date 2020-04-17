علماء الفلك يكتشفون نجما تنبأ به آينشتاين

2020/04/17 | 13:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الفلك العاملون في المرصد الجنوبي الأوروبي (ESO) بتشيلي، بواسطة أحد أقوى التلسكوبات في العالم، النجم "الراقص" الذي تنبأ به آينشتاين قبل أكثر من 100 سنة.

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