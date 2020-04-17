وفد خلية الأزمة البرلمانية برئاسة الكعبي يصل أربيل لمتابعة جهود مواجهة كورونا

2020/04/17 | 13:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد من خلية الأزمة النيابية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، إلى محافظة أربيل.وذكرت مصادر ان الهدف من الزيارة هو التعرف عن كثب، على التدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا في محافظات إقليم كردستان، وفي إطار … Readmore

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