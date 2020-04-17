اعتقال قيادي بداعش الإرهابي متخفيا في كركوك عبر تعريف نفسه بأنه من المهجرين

2020/04/17 | 13:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات الأمنية اعتقال قيادي بتنظيم داعش الإرهابي، داخل احد الاحياء السكنية بمدينة كركوك.وذكرت مصادر امنية، ان قوة من اللواء الحادي والستين، تمكن بالتعاون مع القوات الأمنية، من إلقاء القبض على مجموعة من المشتبه بهم، كان من بينهم قيادي … Readmore

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