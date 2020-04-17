النزاهة تكشف عن تفاصيل عمليات الضبط المنفذة خلال الشهر الحالي

2020/04/17 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل عمليات الضبط التي نفذتها في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات خلال الشهر الحالي.

وأكدت الهيئة في بيان أن مكتب تحقيق القادسية تمكن من تنفيذ عملية ضبط في شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع الديوانية أسفرت عن ضبط أحد الموظفين المسؤولين عن اختلاس مبالغ ريع الغاز البالغة ثلاثمئة مليون دينار عن الكمية المجهزة لشهر آذار لمعمل غاز الأمين الأهلي، إضافة الى ضبط جميع استمارات الإيداع التي قام بتحريفها وتزويرها وأختام من مصرف حكومي – فرع القادسية وكل ما له علاقة بالجريمة.

وأوضح البيان أن الهيئة نفذت عملية ضبط مشتركة أيضاً بين مديرية تحقيق بغداد ومكتب تحقيق صلاح الدين تخص مشتريات مديرية صحة المحافظة، إضافة الى تنفيذ عدد من العمليات في بغداد والمثنى والنجف بعد تلقيها معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات وحالات الفساد، لافتا الى تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات وعرضها على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف أحد المتهمين المضبوطين ومنع سفر وحجز أموال المتهمين الهاربين.

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