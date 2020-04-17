إيطاليا تدرس استكمال الكالتشيو في تركيا

2020/04/17 | 13:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/روما ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن الاتحاد الإيطالي يبحث حاليا خيار إتمام دوري كرة القدم (الكالتشيو) الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، في ولاية أنطاليا التركية.وأوضحت وسائل الإعلام الإيطالية، أن خيار إتمام الدوري في أنطاليا، جاء عقب دراسة حول المدن الأقل تسجيلا لإصابات فيروس كورونا الجديد.وبحسب خطة الاتحاد الإيطالي، فإنه سيتم استقدام كافة الفرق المشاركة في الدوري إلى المدينة التي ستستأنف فيها الدوري، وسيخصص لكل فريق فندقا.وتصدرت مدينة أنطاليا التركية قائمة المدن المقترحة، نظرا لإمكاناتها وكثرة فنادفها وملاعبها التدريبية.وفي حال تم إقرار الخطة ووافقت السلطات التركية على المقترح، فإن نجوم كرة القدم في الدوري الإيطالي سيحلون ضيوفا على أنطاليا، وفق إعلام تركي.وتحل إيطاليا في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد إصابات ووفيات كورونا مسجلة أكثر من 168 ألف إصابة وأكثر من 22 ألف حالة وفاة، فيما سجلت تركيا 74 ألف إصابة وأكثر من ألف و600 وفاة.

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