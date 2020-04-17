مطالب دمج الأوقاف الدينية تعود للواجهة من جديد..وهذا ما اكده نواب بشأنها

2020/04/17 | 13:42 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

برزت منذ انطلاق التظاهرات الشعبية في مطلع تشرين الاول اكتوبر الماضي، مطالبات بإلغاء دواوين الأوقاف الد...

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