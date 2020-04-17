تعرف على أعلى نسب وفيات كورونا في أوروبا،،ليس اسبانيا أو ايطاليا!

2020/04/17 | 13:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: سجلت إيطاليا وإسبانيا أرقام وفيات هي الأعلى في القارة العجوز، ولكن بلجيكا هي البلد الأوروبي الأول في معدل نسبة الوفاة قياسا بالمصابين وعدد السكان.وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 313 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس المعروف بـ”كوفيد-19″ خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء 5136 حالة وفاة.وارتفع […]

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