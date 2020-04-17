اسبانيا تسجل نحو 600 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/04/17 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، الجمعة (17 نيسان 2020)، تسجيل 585 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل انخفاضاً جديداً بحالات الوفيات بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الصحة الإيرانية في بيان، إنها "سجلت انخفاضا جديدا في حالات الوفيات بفيروس كورونا، من خلال تسجيل 89 وفاة جديدة"

بغداد اليوم- خاص

اكدت دائرة صحة ديالى، الجمعة (17 نيسان 2020)، ان المحافظة على بعد خطوة لاعلانها خالية من الاصابات بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى على بعد خطوة زمنية قصيرة تمت

بغداد اليوم - النجف

اعلنت خلية الأزمة في النجف، الجمعة (17 نيسان 2020)، عن تعافي 21 مصاباً بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال محافظ النجف ورئيس خلية الازمة، لؤي الياسري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " (٢١) مصاباً بفايروس كورونا

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