مسؤول في ديالى يتحدث عن انحسار غير مسبوق في السيول القادمة من إيران

2020/04/17 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة (17 نيسان 2020)، عن انحسار غير مسبوق في سيول الحدود شرق المحا...





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