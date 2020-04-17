2020/04/17 | 13:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدرت هيئة التقاعد الوطنية، الجمعة، توضيحا بشأن مقطع فيديو يظهر فيه رجل يشكو من صرف مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن مكافئة نهاية خدمته الاثنان وعشرون سنة.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو والذي بثته إحدى القنوات التلفزيونية والذي يظهر فية مواطن يشكو من صرف مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن مكافئة نهاية الخدمة وان خدماته اثنان وعشرون سنة حسب ادعائه".

واضافت أن "هذا الفيديو لايخص عمل الهيئة وانما المواطن يتكلم عن مبلغ مالي صرف له من مديرية تربية بابل/ تربية المسيب / التابعة لوزارة التربية وليس من التقاعد حيث ان قانون التقاعد النافذ حدد اقل راتب تقاعدي مع المخصصات خمسمائة ألف دينار وان مقدار مبلغ مكافئة نهايه الخدمة يصرف بواقع آخر راتب ومخصصات لمن له خدمة تقاعدية خمس وعشرين سنة فأكثر وان الهياة لا تصرف المبالغ المالية والمستحقات بصكوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد تصدر توضيحا عن مكافئة نهاية الخدمة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد تصدر توضيحا عن مكافئة نهاية الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).