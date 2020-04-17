التخطيط: توزيع منحة الطوارئ مرهون بانتهاء التدقيق

2020/04/17 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التخطيط اليوم الجمعة، أن توزيع منحة الطوارئ مرهون بانتهاء التدقيق.

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