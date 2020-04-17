إسبانيا تعلن عن 348 وفاة جديدة بكورونا

2020/04/17 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا انخفاضا حادا اليوم الخميس، إذ ارتفع عدد ضحايا الوباء في البلاد بـ348 حالة وفاة جديدة.

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