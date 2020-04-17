عدسة “يس عراق” تدخل ساحة التحرير،،معتصمون مُصرون على البقاء رغم الحظر وقلة الدعم

2020/04/17 | 13:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق:

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