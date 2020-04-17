التقاعد تصدر بيانا يخص مكافأة نهاية الخدمة

2020/04/17 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة التقاعد الوطنية، توضيحا بشأن مقطع فيديو يظهرفيه رجل يشكو من صرف مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن مكافئة نهاية خدمته الـ22 سنة.وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الجمعة،: “انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو والذي بثته إحدى القنوات التلفزيونية والذي يظهر فية مواطن يشكو من صرف مبلغ ثلاثة آلاف […]

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