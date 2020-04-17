2020/04/17 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عن حجم الضرر الذي سيخلفه اتفاق اوبك الاخير بالموازنة الاتحادية.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الجمعة، ان “تقليل صادرات العراق من النفط بحسب اتفاقية اوبك الاخيرة سيؤدي الى نقص بالموازنة المالية يصل الى 15 مليار دينار”.واضاف كوجر ان “اتفاق أوبك سيضر ايضا بالواردات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مالية البرلمان تكشف لـ”العهد نيوز” الضرر الذي سيخلفه اتفاق اوبك بموازنة العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مالية البرلمان تكشف لـ”العهد نيوز” الضرر الذي سيخلفه اتفاق اوبك بموازنة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).