2020/04/17 | 14:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، الجمعة، على مقدرة الحكومة دفع رواتب الموظفين للأشهر المقبلة.وقال حداد في مؤتمر صحفي عقد بأربيل، تابعته شفق نيوز "نعلم ان اوضاعا صعبة يمر بها العراق ولكن بإمكانه دفع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة ومن ضمنها رواتب محافظات الإقليم".يشار الى ان مخاوف انبثقت من عدم مقدرة الحكومة العراقية على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بسبب انخفاض أسعار النفط واعتماد خزينة العراق على تصدير النفط بصورة رئيسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي: رواتب الموظفين بما فيهم اقليم كوردستان مؤمنة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي: رواتب الموظفين بما فيهم اقليم كوردستان مؤمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).