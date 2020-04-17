عاجل: الكعبي: كورونا فيروس (مراوغ) وقد يكون في أخطر مراحل تطوير نفسه

2020/04/17 | 14:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر رئيس خلية الازمة النيابية، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الجمعة، من ان فيروس كورونا "مراوغ" وقد يكون في اخطر مراحله الان، من خلال تطوير نفسه، مشددا على ضرورة عدم التراخي باجراءات الحظر.

وذكر مكتب الكعبي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن الأخير "ترأس اجتماعاً مع خلية الازمة المعنية بمواجهة فيروس كورونا في إقليم كردستان، لبحث التطورات الصحية والمالية في الاقليم عموما واربيل خاصة في ظل الظرف الراهن".

وشدد الكعبي، بحسب البيان، على "ضرورة تعزيز العمل المشترك بين الحكومتين الاتحادية والاقليم في مواجهة وباء كورونا، وان مجلس النواب لن يدخر اي جهد ممكن لتلبية الاحتياجات المطلوبة للاقليم لمكافحة الوباء القاتل".

واشار الى انه "لابد من ان يكون التنسيق وتوحيد الجهود بين وزارة الصحة الاتحادية وفي كردستان في اعلى مستوياته للاسراع في تطويق الازمة وتخفيف الاعباء".

ونبه الى ان "المرحلة التي يمر الفيروس المراوغ بها هي الاخطر فقد يكون في وقت لتطوير نفسه"، محذرا من "التراخي في اجراءات حظر التجوال والحجر الصحي او المنزلي في عموم البلاد".

واوضح الكعبي انه "تم الاتفاق بين الخلية النيابية وخلية ازمة كردستان على عدد من الاجراءات العملية التي تخص الوافدين العراقيين والتحدي المادي بشكل خاص، فضلا عن توفير المستلزمات الوقائية للمختبر المركزي لفحص العينات في اربيل ".

وأجرى وفد الخلية جولة ميدانية لعدد من اماكن الحجر الصحي وعلاج المصابين بالوباء بينها مستشفى رزكاري والمختبر المركزي للفحوصات الطبية واحد الفنادق الخاصة باستقبال وحجر المواطنين الوافدين من الخارج، حيث اطلع على الاجراءات المتعلقة بمكافحة الوباء والوقوف على ابرز التحديات والاحتياجات التي تؤمن حماية ومعالجة كافة ابناء شعبنا في كردستان، بحسب البيان.

وكان وفد من خلية الأزمة النيابية برئاسة الكعبي قد وصل صباح اليوم إلى محافظة أربيل، للاطلاع على إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

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