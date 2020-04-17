ايكاردي مطلوب في مدريد

2020/04/17 | 14:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، عن مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، المعار حاليًا إلى باريس سان جيرمان.

ويلعب ماورو إيكاردي معارًا مع باريس سان جيرمان حتى الصيف المقبل، مع أحقية الشراء النهائي نظير 70 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن أتلتيكو مدريد كثف اهتمامه مؤخرًا بضم إيكاردي، حيث يبحث المدرب دييجو سيميوني عن بديل مميز لدييغو كوستا في الهجوم.

وأشارت إلى أن سيميوني كان على اتصال مؤخرًا بواندا نارا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، لبحث إمكانية إبرام الصفقة.

وأوضحت أن سيميوني حاول ضم إدينسون كافاني زميل إيكاردي، في الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن الصفقة لم تنجح.

يذكر أن أتلتيكو مدريد، قد يواجه منافسة شديدة من يوفنتوس ونابولي وميلان، على صفقة إيكاردي.

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