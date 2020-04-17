2020/04/17 | 14:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط أعلنت دائرة صحة واسط، الجمعة، نتائج المسح الميداني في مناطق متفرقة من المحافظة لـ 400 عينة، فيما اشارت الى ان جميعها كانت سالبة أي خالية من فيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان"هذه العينات تم سحبها من مواطني المناطق التي شهدت إصابات في منطقة العزة وسط الكوت والتنمية في قضاء الصويرة والموفقية وغيرها من أقضية المحافظة كمرحلة أولى من مراحل المسح".واشارت الى"ضرورة الالتزام بالابتعاد عن التجمعات والنصائح الطبية لتفادي الإصابة بالفيروس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة واسط تعلن سلامة 400 عينة من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة واسط تعلن سلامة 400 عينة من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).