مقتل وإصابة 9 أفغان بهجوم مسلح

2020/04/17 | 14:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الجمعة، عن مقتل ستة على الأقل من المتعاقدين المحليين العاملين في قاعدة بغرام، التي تستخدمها القوات الأمريكية في أفغانستان، على أيدي مسلحين مجهولين.

وأكدت المتحدثة باسم حاكم ولاية بروان، وحيدة شهكار، حسب قناة "طبوع نيوز"، أن 10 متعاقدين أفغان على الأقل من العاملين في القاعدة الرئيسية للجيش الأمريكي في البلاد تعرضوا مساء أمس لهجوم، عندما كانوا في طريق عودتهم إلى ديارهم.

وأشارت المسؤولة إلى أن ستة متعاقدين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون، مضيفة أن منفذي الهجوم على صلة بحركة "طالبان".

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