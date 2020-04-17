المانيا تعلن كورونا

2020/04/17 | 14:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان في برلين، اليوم الجمعة، أن وباء "كوفيد-19" في ألمانيا أصبح تحت السيطرة وأنه يمكن إدارته والتحكم به.وقال وزير الصحة الألماني، ينس شبان في مؤتمر صحفي "يمكننا الآن القول إن الأمر نجح..نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير".وأوضح الوزير الألماني أن بلاده أجرت فحوصا واختبارات تشخيصية تتعلق بـفيروس كورونا الجديد لنحو 1.7 مليون شخص حتى الآن.وكشف شبان أن بلاده ستنتج 50 مليون كمامة واقية أسبوعيا ابتداء من شهر آب المقبل من بينها 10 ملايين كمامة من نوع "أف أف بي 2"، وهو النوع المزود بفلتر لتنقية الهواء.وقال إنه جرى إسناد عقود لخمسين شركة تريد إنتاج 10 ملايين كمامة و40 مليون كمامة جراحية ابتداء من آب.

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