2020/04/17 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

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إحباط تهريب عشرات الأطنان من مادة ’’الحليب’’ منتهي الصلاحية في الموصل

يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة (17 نيسان 2020)، انتهاء عمليات "أبطال النصر" في جزير محافظة الأنبار وتحقيق أهدافها المرسومة.





وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوات اللواء السابع والعشرين للمهمات الخ

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من ديالى، الجمعة (17 نيسان 2020)، بمقتل فلاح بانفجار عبوة ناسفة في بساتين زراعية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،إن" فلاح قتل

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن احصائية جديدة لعدد المخالفين لحظر التجوال.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "مع تواصل الاجراءات الخاصة بحظر التجول الوقائي داخل العاصمة بغداد، تستمر تشكيلات قيادة ع

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