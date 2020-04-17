الأسدي: القصف التركي لمخيم اللاجئين وخرق الأجواء العراقية يُعتبر عدواناً غير مبرر

2020/04/17 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

عدّ رئيس كتلة "سند"، النائب أحمد الأسدي، الجمعة (17 نيسان 2020)، القصف التركي الذي استهدف...





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