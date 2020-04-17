كورونا.. صحة واسط تعلن نتائج المسح الميداني لـ 400 عينة تم فحصها مختبرياً

2020/04/17 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – واسط

أعلن دائرة صحة واسط، الجمعة (17 نيسان 2020)، أخذ 400 عينة مختبرية في مناطق متفرقة من المحافظة كمرحلة اولى للمسح الميداني.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نتائج المسح الميداني في مناطق متفرقة من المحافظة ومنها منطقة العزة في الكوت والتنمية والموفقية وغيرها في كل أقضية المحافظة وعددها 400 عينة مختبرية كمرحلة أولى، كانت نتائجها سالبة خالية من مرض الكورونا".

وأكد الدائرة أن "على الاخوة المواطنين من أبناء المحافظة الالتزام بالابتعاد عن التجمعات والالتزام بالنصائح الطبية لتفادي الإصابة بالمرض ".

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، الجمعة (17 نيسان 2020)، تسجيل 585 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة، أن "إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل انخفاضاً جديداً بحالات الوفيات بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الصحة الإيرانية في بيان، إنها "سجلت انخفاضا جديدا في حالات الوفيات بفيروس كورونا، من خلال تسجيل 89 وفاة جديدة"

بغداد اليوم- خاص

اكدت دائرة صحة ديالى، الجمعة (17 نيسان 2020)، ان المحافظة على بعد خطوة لاعلانها خالية من الاصابات بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى على بعد خطوة زمنية قصيرة تمت

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