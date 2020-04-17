مع انتهاء مهلة التقديم،،التخطيط توضح تفاصيل توزيع منحة الطوارئ

2020/04/17 | 14:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الجمعة، أن توزيع منحة الطوارئ للعوائل المتضررة من فترة حظر التجوال الوقائي لمنع انتشار وباء كورونا، مرهون بانتهاء عمليات التدقيق.وقال الهنداوي في تصريح صحفي، تابعته “يس عراق”، إن “الوزارة تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة من أجل تدقيق أسماء أكثر من 12 […]

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