2020/04/17 | 14:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي من كردستان ..يحذر من التراخي في اجراءات حظر التجوال والحجر الصحي او المنزلي في عموم البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/17 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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