آمر اللواء الثاني للحشد يتفقد قاطع عمليات بادية النجف للوقوف على جهوزية القوات

2020/04/17 | 14:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد آمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي طاهر الخاقاني، الجمعة، قاطع عمليات بادية النجف الاشرف للوقوف على جهوزية القوات لاي طارئ.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان “الخاقاني اجرى جولة تفقدية الى قاطع (ف٣) والذي يرابط في محور بادية النجف والخندق الأمني وابراج المراقبة التي تحيط بمحافظة النجف الاشرف “، لافتا الى

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