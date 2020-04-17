المحلاوي لـ” العهد نيوز”: القوات الامنية تشن حملة هي الاوسع لتطهير المناطق الصحراوية من داعش

2020/04/17 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي اليوم الجمعة, بان القوات الامنية شرعت بحملة هي الاوسع للتطهير المناطق الصحراوية من خطر خلايا مجرمي داعش.وقال المحلاوي في حديث لـ” العهد نيوز”.ان” القوات الامنية والحشد الشعبي وبقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى وبدعم من طيران الجيش شرعت بحملة دهم وتفتيش طالت مناطق صحراء قضاء القائم غربي […]

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