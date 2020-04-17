2020/04/17 | 14:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة شرطة بابل تعلن توقيف 'معتدين' على احد منتسبيها ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة شرطة بابل تعلن توقيف 'معتدين' على احد منتسبيها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).