الأمن الوطني يلقي القبض على مسؤول بتنظيم “داعش” في نينوى

2020/04/17 | 15:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الامن الوطني في محافظة نينوى، الجمعة، عن القاء القبض على احد مسؤولي تجنيد عصابات “داعش” في عملية امنية بالمحافظة.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة صدى ، “تمكنت قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة نينوى من القاء القبض على احد قيادات عصابات داعش الارهابية المسؤولة عن تجنيد الافراد ومشارك في اعدام وقتل

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