الحشد الشعبي يعلن انهاء عمليات أبطال النصر بنجاح

2020/04/17 | 15:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الجمعة، انتهاء عمليات أبطال النصر في جزيرة محافظة الأنبار وتحقيق أهدافها المرسومة....

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