القبض على مسؤول بتنظيم

2020/04/17 | 15:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الامن الوطني العراقي في محافظة نينوى، الجمعة، عن القاء القبض على احد مسؤولي تجنيد عصابات "داعش" اللارهابية في عملية امنية بالمحافظة....

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