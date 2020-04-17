2020/04/17 | 15:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان وصل وفد برلماني يضم خلية الازمة النيابية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي الى محافظة السليمانية الاطلاع على الإجراءات الصحية لمواجهة أزمة كورونا.وكان الوفد اجرى اولا زيارة الى اربيل ، تضمنت جولة ميدانية لعدد من اماكن الحجر الصحي وعلاج المصابين بالوباء بينها مستشفى "رزكاري" والمختبر المركزي للفحوصات الطبية واحد الفنادق الخاصة باستقبال وحجر الوافدين العراقيين من الخارج.واعلن الكعبي في مؤتمر صحفي من اربيل أن التنسيق القائم بين بغداد واقليم كوردستان حقق نتائج ايجابية لاحتواء فيروس كورونا.واضاف "امامنا تحديات كبيرة في مواجهة الفيروس ولكن بالتنسيق والتعاون بين حكومتي اربيل وبغداد اكيد سنسيطر على الوضع".وقال ان لجنته اصدرت توصيات للحكومة العراقية لتخفيف قيود حظر التجوال على شكل مراحل، مبينا، "لايمكن ان يستمر الحظر بشكل دائم، بخاصة ان هناك شرائح تضررت وتعتمد بحياتها على قوت يومها".لكنه اكد في الوقت نفسه ان حظر التجوال ساهم بتقليل الإصابات بالفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد خلية الازمة البرلمانية يصل الى السليمانية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد خلية الازمة البرلمانية يصل الى السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).