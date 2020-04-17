منظمة الصحة العالمية تصدر قائمة أطعمة للوقاية من فيروس كورونا

2020/04/17 | 15:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمة من الأطعمة الضرورية للوقاية من فيروس كورونا.وقالت المنظمة في نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض كوفيد-19 نشرتها على صفحتها الرسمية في فيسبوك أنه يجب تناول غذاء متوازن كل يوم لتحصل على:- الفيتامينات- المعادن- الألياف الغذائية- البروتين- مضادات الأكسدةوأضافت أن الجسم يحتاج إلى تلك الأطعمة لتعزيز الصحة وتقوية الجهاز المناعي، وللحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية.

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