السفير البريطاني يدخل على خط قضية ملاك الزبيدي ويأمل بإتمام التحقيقات بسرعة

2020/04/17 | 15:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هايكي، على حادثة قيام امرأة باحراق نفسها في محافظة النجف.وأشار هايكي في تغريدة على تويتر، إلى حزنه الشديد تجاه قضية ملاك الزبيدي، معربا عن أمله بأعمال التحقيقات بشأن الحادث بشكل عاجل.وأضاف هايكي … Readmore

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