40 حافلة قادمة من اربيل تحمل عوائل عالقة في طريقها الى الانبار

2020/04/17 | 15:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار-اين]اعلن مستشار محافظة الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الجمعة، عن انطلاق نحو 40 حافلة لنقل المسافرين من محافظة اربيل في طريقها الى الانبار .

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