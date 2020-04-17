إيطاليا تلجأ لتطبيق عبر الهاتف للسيطرة على تفشي كورونا

2020/04/17 | 15:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تجري إيطاليا اختبارات على تطبيق عبر الهواتف الذكية، لتتبع المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بهدف تسريع وتيرة خروج البلاد من العزل العام.

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