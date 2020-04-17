2020/04/17 | 15:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وثقت طبيبة عراقية، مراحل استعداداتها اليومية قبل بدء مناوبتها المعتادة في مستشفى الفرات المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا.وذكرت صفحات ان الطبيبة زينب العبيدي أرادت تسجيل عملية ارتداء طبقات الوقاية للعاملين في مستشفيات عزل مصابي كورونا، ولتحفيز الآخرين على البقاء في منازلهم اثناء حظر التجوال الوقائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيبة في مستشفى الفرات توثق استعداداتها لدخول ردهة العناية بمصابي كورونا (فيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيبة في مستشفى الفرات توثق استعداداتها لدخول ردهة العناية بمصابي كورونا (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).