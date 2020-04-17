وزير الصحة يكشف عن الإجراءات الوقائية الجديدة خلال شهر رمضان المبارك

2020/04/17 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، عن الاجراءات الوقائية الجديدة التي ستتخذها السلطات بداية شهر رمضان.

وقال علاوي في تصريح إن حظر التجوال الجزئي سيطبق في رمضان من السادسة مساء الى السادسة صباحا، وان دور الرقابة الصحية سيستمر مشيرا الى أن أي تزايد في حالات الاصابات سيرافقه اتخاذ اجراءات جديدة، مضيفا ان الاعلان عن خلو العراق من كورونا سيكون بداية حزيران المقبل في حال استمرار انخفاض معدل الاصابات والامر خاضع للتطورات الطارئة.

وأوضح علاوي أن المدارس والجامعات والحدود والمنافذ ستبقى مغلقة باستثناء السماح بعودة العراقيين العالقين في الخارج مع تطبيق اجراءات السلامة عليهم، فيما اشار الى أن دوام الموظفين سيكون بنسبة خمسة عشر الى خمس وعشرين بالمئة بحسب ما تقرره كل وزارة، اضافة الى السماح للمطاعم بالتوصيل الى المنازل، مع استمرار إغلاقها منعاً للتجمعات.

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