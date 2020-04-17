صحة البصرة تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

2020/04/17 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الجمعة (17 نيسان 2020)، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كوررنا في المحافظة.

وذكرت الدائرة في الموقف الوبائي اليومي، ان "المحافظة سجلت، اليوم، 17 حالة إصابة جديدة بفايروس كورنا".

وأضافت ان "عدد حالات الشفاء اثنان، وحالات الوفاة واحدة في".

وأشارت الدائرة إلى ان "الحالات التراكمية وصلت إلى 226، وحالات الشفاء 107، وحالات قيد العلاج 102".

وكانت دائرة صحة محافظة البصرة،أعلنت، امس الاول ، تسجيل 3 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في المحافظة سجلت 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، ليصبح العدد التراكمي لحالات الاصابة 208".

واضاف البيان أن "عدد المتشافين لهذا اليوم بلغ 8 حالات".

وعن الحالات التركمية لعدد الوفيات بسبب الفيروس، فقد اوضح البيان أن "16 حالة وفاة شهدتها المحافظة منذ تسجيل اول اصابة في المحافظة ولهذا اليوم، فيما سجلت 99 حالة شفاء ، و33 قيد العلاج".

بغداد اليوم – واسط

أعلن دائرة صحة واسط، الجمعة (17 نيسان 2020)، أخذ 400 عينة مختبرية في مناطق متفرقة من المحافظة كمرحلة اولى للمسح الميداني.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نتائج المسح الميداني في مناطق متفرقة من المحا

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، الجمعة (17 نيسان 2020)، تسجيل 585 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة، أن "إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل انخفاضاً جديداً بحالات الوفيات بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الصحة الإيرانية في بيان، إنها "سجلت انخفاضا جديدا في حالات الوفيات بفيروس كورونا، من خلال تسجيل 89 وفاة جديدة"

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